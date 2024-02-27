FAカップ
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2 - 6
終了
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ジョーダンクラーク 45', 52'
アーリング・ブラウト・ハーランド 3', 18', 40', 55', 58'マテオ・コヴァチッチ 72'
(HT 1-3) (終了 2-6)

ルートンタウン 対 マンチェスター・シティ結果＆スタッツ,