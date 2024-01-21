クープドゥフランス
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3 - 3PK 12 - 11
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Omar Bezzekhami 16'ヴァランタンサンソン 43' (pk)Sofyane Bouzamoucha 64'
ヴァンサン・シエロ 19' (pk)ヤン・グボホ 32'ラスムス・ニコライセン 90' + 2'
(HT 2-2) (終了 3-3)

ルーアン 対 トゥールーズ結果＆スタッツ,