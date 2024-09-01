リーグ・アン
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3 - 1
終了
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エリシャ・オブス 23' (og)ラスール・ンジャイ 52'アブドゥライェトゥーレ 90' + 8' (pk)
ガエタンペラン 17'
(HT 1-1) (終了 3-1)

ルアーブル 対 オセール結果＆スタッツ,