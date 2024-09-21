リーグ・アン
team-logo
3 - 3
終了
team-logo
エドン・ジェグロヴァ 15', 27'ジョナサン・デイビッド 84' (pk)
A. Santos 30'エマニュエルエメガ 42'セバスティアン・ナナシ 66'
(HT 2-2) (終了 3-3)

リール 対 ストラスブール結果＆スタッツ,