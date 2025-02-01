リーグ・アン
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4 - 1
終了
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ジョナサン・デイビッド 32' (pk)オサメ・サハラウイ 63', 78'ガブリエル・グドムンドソン 72'
Z. Davitashvili 6' (pk)
(HT 1-1) (終了 4-1)

リール 対 サンテティエンヌ結果＆スタッツ,