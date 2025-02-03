リガポルトガル
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2 - 2
終了
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クレイトン 37'オーレポールマン 73'
ネウエンペレス 51'Otavio 76'
(HT 1-0) (終了 2-2)

リオ・アヴェ 対 FCポルト結果＆スタッツ,