リガポルトガル
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3 - 2
終了
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ティアゴ・モライス 26'クレイトン 46'マリオス・ヴロサイ 90' + 4'
アデルランサントス 49' (og)Gabrielzinho 65'
(HT 1-0) (終了 3-2)

リオ・アヴェ 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,