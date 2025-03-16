リガポルトガル
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2 - 3
終了
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ブランドン・アギレラ 64'クレイトン 75'
オルクン・コク 30'エヴァンゲロス・パブリディス 53' (pk)ケレムアクトゥルコグル 80'
(HT 0-1) (終了 2-3)

リオ・アヴェ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,