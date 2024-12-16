リガポルトガル
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2 - 2
終了
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クレイトン 6'ファビオロナウド 38'
オスカル・リバス 51'G. Silva 58'
(HT 2-0) (終了 2-2)

リオ・アヴェ 対 ギマランイス結果＆スタッツ,