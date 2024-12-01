プレミアリーグ
team-logo
2 - 0
終了
team-logo
コーディ・ガクポ 12'モハメド・サラー 78' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-0)

リヴァプール 対 マンチェスター・シティ結果＆スタッツ,