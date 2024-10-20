プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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モハメド・サラー 29' (pk)カーティス・ジョーンズ 51'
ニコラス・ジャクソン 48'
(HT 1-0) (終了 2-1)

リヴァプール 対 チェルシー結果＆スタッツ,