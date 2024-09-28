ラ・リーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
セルヒオカメロ 8'
J. Cruz 55'
(HT 1-0) (終了 1-1)

ﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉ 対 レガネス結果＆スタッツ,