ラ・リーガ
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1 - 3
終了
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スコットマッケンナ 90' + 2' (og)
ファビオ・シルバ 6'アリダネ・エルナンデス 62' (og)マヌ・フステル 66'
(HT 0-1) (終了 1-3)

ﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉ 対 ラス・パルマス結果＆スタッツ,