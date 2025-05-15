ラ・リーガ
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2 - 2
終了
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ホルヘ・デ・フルトス 37'フロリアン・ルジューヌ 45' + 6'
フアン・ヘルナンデス 51'イスコ 61' (pk)
(HT 2-0) (終了 2-2)

ﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉ 対 ベティス結果＆スタッツ,