ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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エイドリアン・エンバルバ 5'ホルヘ・デ・フルトス 63'
ボルハ・イグレシアス 26'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉ 対 セルタ結果＆スタッツ,