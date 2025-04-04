ラ・リーガ
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0 - 4
終了
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レアンドロ・カブレラ 12'ロベルト・フェルナンデス 16'ハビエル・プアド 72' (pk)ペレミジャ 90'
(HT 0-2) (終了 0-4)

ﾗｰｼﾞｮ･ﾊﾞｼﾞｪｶｰﾉ 対 エスパニョール結果＆スタッツ,