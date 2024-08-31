セリエ A
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2 - 2
終了
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バレンティンカステラーノス 62'ブライユ・ディア 66'
ストラヒニャ・パブロビッチ 8'ラファエル・レオン 72'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ラツィオ 対 ACミラン結果＆スタッツ,