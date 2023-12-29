セリエ A
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3 - 1
終了
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バレンティンカステラーノス 70'グスタフ・イサクセン 72'パトリック 84'
マティアス・スーレ 58' (pk)
(HT 0-0) (終了 3-1)

ラツィオ 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,