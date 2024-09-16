セリエ A
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2 - 1
終了
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ブライユ・ディア 5'バレンティンカステラーノス 20'
キャスパーテンステッド 7'
(HT 2-1) (終了 2-1)

ラツィオ 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,