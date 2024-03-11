セリエ A
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1 - 2
終了
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ラウタロ・ジアネッティ 49' (og)
ロレンツォ・ルッカ 47'オイエル・サラガ 51'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ラツィオ 対 ウディネーゼ結果＆スタッツ,