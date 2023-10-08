セリエ A
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3 - 2
終了
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チャールズデケテラエール 5' (og)バレンティンカステラーノス 11'マティアス・ベシーノ 83'
エデルソン 33'セアド・コラシナツ 63'
(HT 2-1) (終了 3-2)

ラツィオ 対 アタランタ結果＆スタッツ,