ラ・リーガ
team-logo
0 - 2
終了
team-logo
ダニ・オルモ 62'フェラン・トーレス 90' + 5'
(HT 0-0) (終了 0-2)

ラス・パルマス 対 バルセロナ結果＆スタッツ,

;