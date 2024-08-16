ラ・リーガ
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2 - 2
終了
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タンギー・ニアンゾー 42' (og)サンドロ・ラミレス 71'
アレハンドロ・スアレス 25' (og)フアンル・サンチェス 61'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ラス・パルマス 対 セビージャ結果＆スタッツ,