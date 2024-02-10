AFC アジアカップ
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1 - 3
終了
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ヤザンアルナイマット 67'
アクラム・アフィーフ 22' (pk), 73' (pk), 90' + 5' (pk)
(HT 0-1) (終了 1-3)

ヨルダン 対 カタール結果＆スタッツ,