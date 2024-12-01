エールディビジ
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2 - 5
終了
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アンソニー・デスコット 34' (pk)S. Horemans 88'
イスマエル・サイバリ 12', 70'G. Til 54', 90' + 1'ヨハン・バカヨコ 74'
(HT 1-1) (終了 2-5)

ユトレヒト 対 PSVアイントホーフェン結果＆スタッツ,