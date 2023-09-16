セリエ A
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3 - 1
終了
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ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 10', 67'フェデリコ・キエーザ 26'
ルイス・アルベルト 64'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ユヴェントス 対 ラツィオ結果＆スタッツ,