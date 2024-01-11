コッパ・イタリア
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4 - 0
終了
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アルカディウシュミリク 11' (pk), 38', 48'Kenan Yildiz 61'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ユヴェントス 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,