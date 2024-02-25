セリエ A
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 3', 32'ダニエレ・ルガーニ 90' + 5'
ワリド・チェディラ 14'マルコ・ブレシャニーニ 27'
(HT 2-2) (終了 3-2)

ユヴェントス 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,