セリエ A
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2 - 2
終了
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ウェストンマケニー 31'ティモシー・ウェア 49'
エンリコデルプラト 3'サイモン・ゾーム 38'
(HT 1-2) (終了 2-2)

ユヴェントス 対 パルマ結果＆スタッツ,