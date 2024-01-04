コッパ・イタリア
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6 - 1
終了
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ファビオ・ミレッティ 12'アンドレア・カンビアソ 35'ダニエレ・ルガーニ 54'ディラン・ブロン 75' (og)Kenan Yildiz 88'ティモシー・ウェア 90' + 1'
Chukwubuikem Ikwuemesi 1'
(HT 2-1) (終了 6-1)

ユヴェントス 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,