セリエ A
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
グレイソン・ブレーマー 60'ダニエレ・ルガーニ 70'
アルベルト・ドッセナ 75'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ユヴェントス 対 カリアリ結果＆スタッツ,