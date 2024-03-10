セリエ A
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2 - 2
終了
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アンドレア・カンビアソ 66'アルカディウシュミリク 70'
トゥーン・コープマイナーズ 35', 75'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ユヴェントス 対 アタランタ結果＆スタッツ,