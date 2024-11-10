リーグ・アン
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3 - 1
終了
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アルノー・ノルダン 6' (pk)ワフビハズリ 12'タンギー・クリバリ 84'
ジョナス・マルタン 50'
(HT 2-0) (終了 3-1)

モンペリエ 対 ブレスト結果＆スタッツ,