リーグ・アン
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2 - 2
終了
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ジョリス・ショタール 22'テオ・セイント・ルース 80'
ガエタンラボルド 17'B. Bouanani 28'
(HT 1-2) (終了 2-2)

モンペリエ 対 ニース結果＆スタッツ,