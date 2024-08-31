リーグ・アン
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1 - 3
終了
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アコルアダムス 30'
マティスアブライン 24'モーゼズサイモン 45' + 7' (pk)モスタファモハメド 85'
(HT 1-2) (終了 1-3)

モンペリエ 対 ナント結果＆スタッツ,