リーグ・アン
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
アコルアダムス 65', 75'モディボ・サグナン 71'
ハメド・ジュニ 18'オナイウ阿道 72'
(HT 0-1) (終了 3-2)

モンペリエ 対 オセール結果＆スタッツ,