リーグ・アン
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1 - 3
終了
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テジ・サヴァニエ 61' (pk)
エステバン・ルポール 30', 69'ジネディーヌ・フェルハト 90' + 9'
(HT 0-1) (終了 1-3)

モンペリエ 対 アンジェ結果＆スタッツ,