J2 リーグ
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1 - 2
終了
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藤本佳希 45' + 3' (pk)
米田隼也 39'マテウス・イエス 62'
(HT 1-1) (終了 1-2)

モンテディオ山形 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,