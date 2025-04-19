J2 リーグ
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2 - 3
終了
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アキラディサロ 45' + 4'藤本佳希 90' + 2'
S. Tanimoto 8'川井歩 80' (og)T. Yukutomo 82'
(HT 1-1) (終了 2-3)

モンテディオ山形 対 愛媛FC結果＆スタッツ,