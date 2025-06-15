J2 リーグ
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3 - 4
終了
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坂本功貴 12'林彰洋 22' (og)アキラディサロ 76'
エロニルド 9'郷家友太 18'R. Takada 81'武田英寿 90' + 2'
(HT 2-2) (終了 3-4)

モンテディオ山形 対 ベガルタ仙台結果＆スタッツ,