J2 リーグ
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2 - 2
終了
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田上大地 58' (og)Ryo Arita 90' + 4'
Gleyson 51'田中雄大 73'
(HT 0-0) (終了 2-2)

モンテディオ山形 対 ファジアーノ岡山結果＆スタッツ,