セリエ A
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2 - 2
終了
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ミラン・ジュリッチ 73', 90' + 2'
チーロ・インモービレ 11'マティアス・ベシーノ 83'
(HT 0-1) (終了 2-2)

モンツァ 対 ラツィオ結果＆スタッツ,