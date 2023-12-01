セリエ A
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1 - 2
終了
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Valentin Carboni 90' + 2'
アドリアン・ラビオ 12'フェデリコ・ガッティ 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 1-2)

モンツァ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,