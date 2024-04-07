セリエ A
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2 - 4
終了
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ミラン・ジュリッチ 9'アンドレア・コルパニ 62'
ヴィクター・オシメン 55'マッテオ・ポリターノ 57'ピオトル・ジエリンスキー 61'ジャコモ・ラスパドリ 68'
(HT 1-0) (終了 2-4)

モンツァ 対 ナポリ結果＆スタッツ,