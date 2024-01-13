セリエ A
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1 - 5
終了
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マッテオ・ペッシーナ 69' (pk)
ハカン・チャルハノグル 12' (pk), 60'ラウタロ・マルティネス 14', 84' (pk)マーカス・テュラム 88'
(HT 0-2) (終了 1-5)

モンツァ 対 インテル結果＆スタッツ,