セリエ A
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1 - 2
終了
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ダニエル・マルディーニ 89'
チャールズデケテラエール 44'エルビラルトゥーレ 72'
(HT 0-1) (終了 1-2)

モンツァ 対 アタランタ結果＆スタッツ,