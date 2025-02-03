リガポルトガル
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1 - 2
終了
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G. Schettine 4'
ジョアン・モウティーニョ 66'リカルド・オルタ 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 1-2)

モレイレンセ 対 ブラガ結果＆スタッツ,