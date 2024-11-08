リガポルトガル
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
G. Schettine 65'ディニス・ピント 70'ルイス・ンラボ 87'
T. Toure 25'ホルヘ・アギレ 47'
(HT 0-1) (終了 3-2)

モレイレンセ 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,