リガポルトガル
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3 - 1
終了
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ルイス・ンラボ 9'アラン 45' + 2' (pk)マドソン 65'
デビッドシモン 3'
(HT 2-1) (終了 3-1)

モレイレンセ 対 アロウカ結果＆スタッツ,