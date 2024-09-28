リーグ・アン
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2 - 1
終了
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フォラリン・バログン 32'L. Camara 90' + 8'
R. Nzingoula 16'
(HT 1-1) (終了 2-1)

モナコ 対 モンペリエ結果＆スタッツ,